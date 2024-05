Elon Musk sammelt 6 Milliarden Dollar für KI-Fortschritt

Elon Musks KI-Unternehmen xAI gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 6 Milliarden US-Dollar bekannt. Man wolle nach dem Release der eigenen KI Grok, deren Beta im November 2023 lanciert wurde und die seither stetig ausgebaut wird, die Entwicklung weiter vorantreiben. Der Weg für den Fortschritt für neue Applikationen sowie Optimierungen und Erweiterungen des KI-Modells sei damit geebnet. Konkret soll das Geld genutzt werden, um das Go to Market für die Grok-Produkte anzugehen, "fortgeschrittene" Infrastruktur zu bauen und die Entwicklung voranzutreiben. Damit zusammen hängt wohl auch die unlängst angekündigte "Gigafactory of Compute", die Musk gemeinsam mit Oracle bauen will.An der 6-Milliarden-Finanzspritze beteiligt haben sich neben weiteren Investoren Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, Prince Alwaleed Bin Talal und Kingdom Holding.