Elon Musk bestätigt Gebühr für neue X-Nutzer

In einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X antwortet Elon Musk einem Nutzer, dass eine "kleine Gebühr" für neue Konten auf der Plattform die einzige Möglichkeit sei, "den unerbittlichen Ansturm von Bots einzudämmen". Aktuelle KI (und Troll-Farmen) könne den "Ich bin kein Roboter"-Test mit Leichtigkeit umgehen, so der X-Eigentümer weiter.Neue X-User sollen nach drei Monaten wieder kostenlos auf der Plattform schreiben können. Wer sich gegen die Gebühr entscheidet, soll weiterhin Konten folgen und Beiträge gratis lesen können. Es ist derzeit nicht bekannt, wie hoch die Gebühr in der Schweiz sein wird. Laut einem früheren Gerücht sollten neue X-Nutzerinnen und -Nutzer mit einer Jahresgebühr von einem Dollar belastet werden. Diesem X-Support-Post ist zu entnehmen, dass das entsprechende Programm ab sofort in Neuseeland und auf den Philippinen startet. Der Betrag von einem Dollar wird ebenfalls genannt. (cma)