Elon Musk krempelt X-Feed um

Auf der Microblogging-Plattform X soll in der Timeline künftig nicht mehr direkt zu erkennen sein, welche Posts am meisten geliked und am meisten geteilt wurden. Dies hat X-Eigner Elon Musk selbst in einem X-Post verkündet . Demnach ist neu rechts oberhalb eines Beitrags nur noch ein Zeitstempel und die Gesamtzahl der Views zu sehen, unterhalb nichts mehr. "Ich wollte das schon seit einem Jahr unbedingt machen", kommentiert Musk weiter dazu.Die Anzahl Likes und Reposts erscheint erst, wenn man den Post anklickt respektive antippt. Damit will Musk wohl bezwecken, dass Posts nicht wegen ihrer Beliebtheit noch stärker gefördert werden. Ähnlich funktioniert bereits der Konkurrent Mastodon. Auch dort ist auf Anhieb nur zu sehen, wann ein Beitrag erstellt und wie oft er angesehen wurde.Des Weiteren kündigt Elon Musk in seinem X-Post eine Gestensteuerung für die X-App an: Nach links swipen, um einen Post zu liken, nach rechts um darauf zu antworten. Für alle anderen (Inter-) Aktionen antippen und halten. "Sehr sauber", meint er zu alledem. (ubi)