Bluesky ab sofort für alle offen

Der Microblogging-Dienst Bluesky verabschiedet sich vom bisherigen Empfehlungssystem. Damit steht die Plattform fortan auch ohne Einladungs-Code eines Bluesky-Nutzers für alle offen. Nach einem Jahr der geschlossenen Beta-Phase und des fortlaufenden Auf- und Ausbaus der Plattform seit man nun bereit für die Öffnung, wie Bluesky schreibt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich laut der Plattform bereits drei Millionen Nutzer registriert. Auch arbeitet Bluesky weiter an neuen Funktionen für den Dienst. In der Pipeline ist etwa eine Labeling-Funktion für die Moderierung und Sortierung des Feeds.Speziell an Bluesky ist seine dezentrale Organisation. Spätestens seit Twitter/X aufgrund fragwürdiger Massnahmen sowohl User als auch Werbekunden zu verlieren, befinden sich neue Microblogging-Dienste in bester Position, die Marktlücke aufzufüllen. Mitbewerber sind etwa das ebenfalls dezentral organisierte Mastodon oder Threads von Meta Mehr Infos zu Bluesky finden sich hier . Einen Account erstellen und loslegen kann man an dieser Stelle , ebenfalls verfügbar sind Apps für iOS und Android. (win)