Threads ab sofort in Europa verfügbar

Das jüngste Social Network aus dem Hause Meta , Threads, ist ab sofort uneingeschränkt in Europa verfügbar. Threads lässt sich auch in der Schweiz über threads.net aufrufen und überlässt den Usern die Wahl zwischen einer aktiven und einer passiven Nutzung. Wer Threads im Sinne eines sozialen Netzwerks nutzen und mit anderen Usern und deren Beiträgen interagieren möchte, muss sich mit einem bestehenden Instagram-Account anmelden. Dies ermöglicht es auch, eigene Following-Listen direkt zu übernehmen, damit das eigene Netzwerk bei Threads gleich auf der Timeline erscheint.Auf der anderen Seite – wohl, um den Datenschutzanforderungen in der EU zu genügen – kann man Threads auch ohne eigenen Account besuchen und passiv nutzen. Man kann uneingeschränkt Beiträge lesen und anschauen, kann jedoch diese nicht kommentieren oder gar eigene Beiträge verfassen. Das Erstellen eines dedizierten Accounts für Threads, der unabhängig vom Instagram-Konto ist, bietet Meta nach wie vor nicht an. Im Gegensatz zu den Plattformen Instagram und Facebook fragt Meta bei Threads ausserdem nicht nach, ob man ein kostenpflichtiges Abo lösen möchte. (dok)