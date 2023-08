Meta veröffentlicht Web-Version von Threads

(Quelle: Threads)

25. August 2023 - Threads bekommt zusätzlich zur bestehenden App nun auch einen Zugang per Browser. Europäische Nutzer bleiben aber weiterhin aussen vor.

Ab sofort ist der soziale Austausch in Threads auch per Browser möglich. Meta hat eine entsprechende Web-Version veröffentlicht, wie das Unternehmen mitteilt . Damit wird die Konkurrenz für X (ehemals Twitter) abermals grösser, da die Nutzungszahlen des sozialen Netzwerks durch die browserbasierte Version wieder ansteigen könnten. Zuletzt waren sie jedoch deutlich gesunken.In der neuen Version von Threads ist es möglich, den Feed anzuzeigen, Beiträge zu posten sowie mit Usern und Beiträgen in der gewohnten Art und Weise zu interagieren. Meta schreibt, dass zudem weitere Funktionen für die Web-Version in den kommenden Wochen freigeschaltet werden sollenMit der Veröffentlichung der Web-Version ändert sich jedoch bis auf Weiteres nichts daran, dass Threads in der EU aufgrund der strengeren Datenschutzbestimmungen nicht zugänglich ist. Meta hat jüngst gar den Zugriff per VPN aus Europa unterbunden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Einen genauen Zeitplan, wann und ob Threads auch in Europa zur Verfügung stehen wird, hat der Internetkonzern bis dato noch nicht kommuniziert. (adk)