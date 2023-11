Kommt Threads im Dezember nach Europa?

Meta plant offenbar, den Microblogging-Dienst Threads rund fünf Monate nach seinem Release im Dezember auch in Europa zu lancieren. Das schreibt das "Wall Street Journal" (Paywall, via "Engadget") unter Berufung auf interne Quellen. Damit der Dienst in Europa aber lanciert werden kann, soll er auch ohne das Anlegen eines Profils zugänglich sein. Dieses Zugeständnis ist notwendig, um der europäischen Datenschutzverordnung zu genügen. Ob der Zugang ohne Profil auch in anderen Märkten ermöglicht wird, ist dem Bericht nicht zu entnehmen.Threads wurde am 5. Juli 2023 als Kurznachrichten-Dienst, konkurrierend mit X, veröffentlicht. Bislang ist eine Kopplung mit dem Instagram-Profil notwendig, weshalb das neue soziale Netzwerk in Europa nicht verfügbar gewesen ist. Der offenbar angestrebte Zeitpunkt für den Start in Europa ist derweil interessant, denn Meta hat vom europäischen Gerichtshof ein de-facto Verbot, personalisierte Werbung zu schalten. Denkbar ist daher auch, dass Meta sein kostenpflichtiges und werbefreies Social-Network-Abo, bislang bestehend aus Facebook und Instagram, um Threads erweitern möchte, um neue bezahlende User zu gewinnen. (dok)