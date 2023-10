X bremst Ladezeiten zu Konkurrenz-Plattformen

Wer bei X/Twitter einen Link zu einer externen Plattform anklickt, könnte beim Laden der Inhalte derzeit mehrere Sekunden Verzögerung feststellen. Das unangenehme Verhalten dürfte jedoch kein Zufall oder ein Fehler der Ziel-Plattformen sein, wie "The Markup" herausgefunden hat. Betroffen sind die Plattformen Bluesky, Facebook, Instagram und Substack – alles potenzielle Konkurrenten von X , das laut Inhaber Elon Musk zu einer Everything-App avancieren soll. Nicht im Test inbegriffen, aber offenbar ebenfalls verlangsamt werden Links zu Metas X-Konkurrent Threads.Die Tatsache, dass Twitter schon im Dezember 2022 versucht hatte, Links zu konkurrierenden Social-Media-Plattformen wie Facebook zu verbieten ("Swiss IT Magazine" berichtete ) und nach dem recht erfolgreichen Start von Threads damit begann, die Links zu Metas Kurznachrichtendienst aktiv zu verstecken ( via "Heise"), lässt vermuten, dass dies kein Zufall ist.