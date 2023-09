X/Twitter soll für alle Nutzer kostenpflichtig werden

19. September 2023 - Elon Musk hat in einem Live Stream die Idee geäussert, für alle X-Nutzer bald eine Gebühr zu erheben. Nicht aber aus finanziellen Gründen, sondern, um dem Bot-Problem entgegenzuwirken.

Elon Musk hat erklärt, dass X (ehemals Twitter) bald nicht mehr kostenfrei sein könnte. Wie er in einem live übertragenen Gespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, will das Unternehmen zu einer "kleinen monatlichen Zahlung" übergehen. Das soll aber nicht etwa die Umsatzzahlen nach oben treiben, sondern laut Musk ein Werkzeug gegen das Bot-Problem der Plattform darstellen."Das ist der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, um riesige Armeen von Bots zu bekämpfen", zitiert "Techcrunch" Musk in einem Beitrag . "Denn ein Bot kostet nur einen Bruchteil eines Pennys – sagen wir ein Zehntel eines Pennys – aber selbst wenn er ein paar Dollar oder so zahlen muss, sind die effektiven Kosten von Bots sehr hoch", sagte er. Zudem bräuchten die Entwickler von Bots jedes Mal, wenn sie einen weiteren Bot erstellen wollten, eine neue Zahlungsmethode.