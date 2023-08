X/Twitter senkt Anforderungen für Werbeeinnahmen-Sharing

14. August 2023 - Erfolgreiche verifizierte Creators werden von X an den Werbeeinnahmen beteiligt, wenn sie innert drei Monaten 5 Millionen Impressions durch verifizierte User vorweisen können. Bisher lag die Grenze bei 15 Millionen Aufrufen.

Bei X, vormals Twitter , gibt es ein Creator Payout Program: Creators, die eine bestimmte Anzahl Aufrufe ihrer Posts erreichen, werden an den Werbeeinnahmen beteiligt. Bisher lag die Mindestzahl Impressions innert drei Monaten bei 15 Millionen, jetzt senkt Elon Musks Firma diese Anforderung auf 5 Millionen Aufrufe. Creator können dementsprechend neu Beiträge ab 10 US-Dollar statt wie früher ab 50 Dollar beziehen. Weiterhin gilt, dass nur verifizierte Creators am Programm teilnehmen können, die mindestens 500 Follower aufweisen.

Kurz nachdem Elon Musk die Neuerung im Creator Payout Program angekündigt hatte, fügte er eine weitere Bedingung hinzu: Es werden nur Aufrufe durch verifizierte Besucher gezählt. Ansonsten, so der X-Eigner, könnten Betrüger mithilfe von Bots massenweise Impressions generieren. X bietet für die Creators allerdings bislang keine Möglichkeit, die Anzahl Aufrufe durch verifizierte User einzusehen. Das Creator Payout Program startete im Juni 2023 in den USA und wurde im Juli global ausgerollt. Musk schätzte in einem Post vom 10. Juni die erste Auszahlungstranche, die im Juli erfolgen sollte, auf 5 Millionen US-Dollar. (ubi)