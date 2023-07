Twitters Probleme mit Namensänderung auf X

31. Juli 2023 - Die Namensänderung von Twitter auf X wird in Windeseile umgesetzt. Das führt an verschiedenen Ecken und Enden zu Problemen.

Die Namensänderung von Twitter auf X ("Swiss IT Magazine" berichtete ) erweist sich als Stolperstein für das Unternehmen und seinen CEO Elon Musk, wie "Golem" berichtet . Zum einen stösst der neue Name auf gewisse Irritation, da mit "X" gekennzeichnete Inhalte im Netz oft pornografischer Natur sind. Dies ist jedoch nicht nur ein Wahrnehmungsproblem – auch verschiedene Internetfilter haben seit der Umbenennung den neuen Twitter-Namen als Pornografie eingestuft. So warnte etwa der Edge-Browser seine Nutzer mit Sicherheitshinweisen vor der X-Page.Weiter gab es laut dem Bericht Probleme mit dem Apple App Store: Da dort mindestens zwei Buchstaben als App-Name verlangt wurden, hiess Twitter auch nach der Umstellung in Googles Play Store bei Apple noch eine Weile Twitter. Mittlerweile hat Apple offenbar die Regeln im App Store für X geändert – aktuell wird die App im Store unter dem Namen X angeboten