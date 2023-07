Elon Musk will den blauen Vogel abschiessen

(Quelle: Twitter)

24. Juli 2023 - Bald soll das blaue Twitter-Vögelchen verschwinden. Elon Musk hat die Twitter-Community aufgefordert, neue Logos im Stil des Brands X zu entwerfen, der beste Vorschlag soll dann global online gehen.

Twitter-Eigner Elon Musk hat die Firma, die den Kurznachrichtendienst betreibt, schon im April 2023 in X Corp. umgetauft ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt soll das gesamte Branding auf die X-Schiene umgestellt werden, inklusive das bekannte Twitter-Logo, wie Musk in einem Tweet schreibt : "Bald werden wir dem Twitter-Brand Adieu sagen und nach und nach auch den ganzen Vögeln." Darüber hinaus fordert er die Community am Sonntag, 23. Juli auf, X-Logos zu entwerfen und deutet an, der beste eingereichte Beitrag werde am Tag darauf weltweit live gehen – bisher ist allerdings nichts dergleichen geschehen.