Twitter klagt gegen seine Ex-Anwälte

10. Juli 2023 - Das Honorar von 90 Millionen US-Dollar für die Dienste einer Wall-Street-Anwaltskanzlei im Zug des Twitter-Kaufs durch Elon Musk sei ungerechtfertigte Bereicherung gewesen, führt die Twitter-Nachfolgefirma X. Corp in einer Klage am Obersten Gerichtshof von San Francisco an.

Twitter, oder genauer gesagt das vormalige Unternehmen Twitter Inc., mittlerweile in X Corp. umfirmiert ("Swiss IT Magazine" berichtete ), hat am Obersten Gerichtshof von San Francisco eine Klage gegen seine ehemalige Anwaltskanzlei Watchell, Lipton, Rosen & Katz eingereicht. In dem Rechtsstreit geht es darum, dass Elon Musk versuchte, vom 44-Milliarden-Kauf von Twitter zurückzutreten und dazu die Dienste der Kanzlei in Anspruch nahm. Diese verlangte für ihre letztlich erfolglosen Anstrengungen ein Honorar von 90 Millionen US-Dollar – was die X Corp. gemäss Klageschrift, die der "New York Times" vorliegt (Paywall), als ungerechtfertigte Bereicherung ansieht und mithilfe der Klage nun zurückverlangen will.