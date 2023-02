Twitter: Entlassungen gehen weiter, Musk will Algorithmus offenlegen

22. Februar 2023 - Elon Musks grosse Restrukturierung ist augenscheinlich noch nicht vorbei, nach wir vor werden bei Twitter Entlassungen ausgesprochen. Ausserdem kündigte der CEO an, dass der Twitter-Algorithmus öffentlich gemacht werden könnte – und das schon sehr bald.

Bei Twitter kehrt so schnell keine Ruhe ein, wie es scheint – man bleibt in den Schlagzeilen. Erstens reissen die Kündigungen offenbar nicht ab und treffen weiterhin auch erfahrene Mitarbeiter, zweitens kündigt Elon Musk die Offenlegung des Source Codes des Twitter-Algorithmus an.Nach wie vor müssen bei Twitter laufend Leute den Hut nehmen. Dies, wie "The Verge" schreibt, obwohl Musk noch 2022 die Kündigungswelle beim Social-Media-Riesen eigentlich für beendet erklärt hatte. Laut "The Verge" ist es seit diesem Versprechen die dritte Kündigungswelle bei Twitter. Nicht zuletzt haben die jüngsten Kündigungen denn auch massgeblich mit Musks Plan, das Werbegeschäft von Twitter umzukrempeln, zu tun.