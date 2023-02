Twitter Blue ermöglicht das Schreiben halber Romane

10. Februar 2023 - Twitter ermöglicht den zahlenden US-Kunden das Posten von bis zu 4000 Zeichen. Auch Retweets in Überlänge werden möglich.

Twitter Blue Abonnenten in den USA bekommen die Möglichkeit, bis zu 4000 Zeichen lange Tweets zu posten. Dies hat Twitter bekannt gegeben . Allerdings ist die Funktion derzeit mit einer Einschränkungen versehen. Wenn der Tweet länger als die üblichen 280 Zeichen ist, kann man ihn nicht als Entwurf speichern oder terminieren. Es muss also der komplette Erguss auf einmal getippt werden. Die Leser können mit dem Giga-Tweet wie gewohnt interagieren, unabhängig von ihrem Blue-Status.Damit die langen Tweets auf der Timeline nicht überproportional viel Platz einnehmen, sind nur die ersten 280 Zeichen sichtbar. Wer den gesamten Tweet sehen will, muss ihn mittels Klick ausklappen. Was ebenfalls den Blue-Abonnenten vorbehalten ist, ist die Möglichkeit, Retweets zu zitieren und mit bis zu 4000 Zeichen zu antworten. Immerhin bekommen die User so etwas für die acht Dollar, die sie monatlich für ihr Blue-Abo bezahlen. Wann diese Funktion ausserhalb der USA ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. (adk)