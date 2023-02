Twitter: Verifizierte Firmen-Accounts kosten monatlich 1000 Dollar

6. Februar 2023 - Unternehmen, die ihr Twitter-Konto verifizieren wollen, müssen dafür tief in die Tasche greifen: Das goldene Häkchen könnte in Zukunft mit 1000 US-Dollar pro Monat zu Buche schlagen.

Elon Musk braucht für sein Social-Media-Hobby Twitter dringend Geld und zapft in dieser Hinsicht jede nur erdenkliche Quelle an. Die neueste Entwicklung schildert ein Beitrag von "The Information" (Paywall): Firmen, die ihren Twitter-Account mit dem berühmten Verifikationshäkchen ausstatten wollen, müssen wohl künftig pro Monat 1000 US-Dollar zahlen. Jedes weitere Konto, das mit dem Firmen-Account verknüpft sein soll, kostet pro Monat 50 Dollar zusätzlich. "The Information" will dies Twitter-internen Nachrichten entnommen haben, betont aber, das Pricing sei noch nicht ganz definitiv und könne sich noch ändern.Verifizierte Konten von gewöhnlichen Twitter-Usern, die dafür ein Twitter-Blue-Abo zu derzeit zwischen 8 und 11 Euro pro Monat lösen müssen (gilt in Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal und Spanien – die Schweiz ist noch nicht dabei), erhalten ein blaues Häkchen. Verifizierte Organisationen der öffentlichen Hand werden grau markiert, verifizierte Unternehmen mit einem Häkchen in Gold.Was neu ebenfalls kostenpflichtig ist, ist der Zugriff auf die Twitter-API durch Dritthersteller-Apps ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Preise dafür sind offiziell noch nicht bekannt. Ein Kommentator im Developers Forum von Twitter schreibt von 99 US-Dollar für den Premium-Zugriff , eine mögliche Standard-Variante dürfte etwas weniger kosten. Der angegebene Preis gilt für 100 Requests, wobei ein Request 30 Tage an Tweets oder 500 Tweets entspricht, je nachdem was zuerst erreicht wird. (ubi)