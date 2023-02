Twitter-API ab kommender Woche kostenpflichtig

3. Februar 2023 - Twitter hat verlauten lassen, für die Nutzung der Twitter-API ab kommender Woche Geld zu verlangen. Preise werden noch keine genannt.

Mitte Januar hat Twitter gewissen Drittanbieter-Apps ohne Ankündigung den Zugang auf die Twitter-API abgedreht, was zur Folge hatte, dass diese ihre Dienste einstellen mussten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Twitter verlauten lassen , dass der freie Zugriff auf die API von Twitter (v1.1 und v2) generell unterbunden wird.Stattdessen will sich Twitter für den Zugang zur Twitter API bezahlen lassen. In Kraft treten soll die Änderung bereits per 9. Februar – also kommende Woche. Preise für den Zugang hat Twitter allerdings – trotz des eng gewählten Fahrplans für die Umstellung – noch keine kommuniziert, man werde sich mit weiteren Details melden, heisst es lediglich.Von der Umstellung betroffen sind sämtlichen Dienste, die über die Twitter-API den Zugang zum Kurznachrichtendienst nuten. Oft sind das Medien oder Analysedienste, aber auch Social-Media-Werkzeuge, die von Unternehmen genutzt werden, um Tweets automatisch auszuspielen. Ebenfalls via API funktioniert Login with Twitter , um sich mit den Twitter-Zugangsdaten bei anderen Diensten anzumelden. (mw)