Twitter-Abo ohne Werbung soll kommen

23. Januar 2023 - Elon Musk gefallen die grossflächigen Werbeanzeigen nicht. Er will deshalb ein neues, höherpreisiges Twitter-Abo ganz ohne Werbung lancieren.

Laut Elon Musk gibt es auf Twitter zu viel und zu aufdringliche Werbung . Als Lösung für das Problem postuliert er ein neues, werbefreies Abo, das natürlich mit einem Aufpreis verbunden ist. Die neue Abo-Option sei bereits aufgegleist und werde bald kommen, aber teurer sein als das bisherige Abo Twitter Blue, twittert Musk frischfröhlich. Konkrete Angaben zum Preis macht Musk nicht; Twitter Blue kostet monatlich derzeit zwischen 8 und 11 US-Dollar und ist nur in bestimmten Ländern erhältlich.Mit dem kostenpflichtigen No-Ads-Abo will Elon Musk wohl die immer spärlicheren Werbeeinnahmen zumindest teilweise ersetzen. So haben 75 Prozent der 100 bisher grössten Werbekunden Anfang Januar überhaupt keine Werbung mehr geschaltet, worauf Twitter diesen Kunden die doppelte Werbefläche anbot, was wiederum zu grösseren und damit aufdringlicheren Anzeigen geführt hat – gegen die Musk nun paradoxerweise mit dem Werbefrei-Abo antreten will. (ubi)