Twitter will zur Payment-Plattform werden

31. Januar 2023 - Twitter will über kurz oder lang seinen Funktionsumfang massgeblich erweitern und zur "Everything App" mutieren. Der erste Schritt dorthin scheint nun die Entwicklung einer Bezahlplattform zu werden.

Twitter will sich künftig nicht mehr nur auf sein Dasein als Social-Media-Plattform verlassen. Unter dem neuen Inhaber Elon Musk plant man derzeit, zu einer Payment-Plattform à la Paypal zu werden, wie einem Bericht von "Financial Times" zu entnehmen ist ( via "9to5mac"). Musk hatte die Absicht, einen solchen Schritt zu machen, bereits im November 2022 angekündigt, nun hat Twitter bei den zuständigen US-Behörden offenbar die entsprechenden Anträge eingereicht, um eine Bezahlplattform werden zu können.Das Ziel für Twitter soll laut dem Bericht am Ende eine "Everything App" sein – also eine Plattform, mit der man neben der Nutzung von Social-Media-Funktionen auch Geld versenden, Zahlungen machen und kommerzielle Services nutzen kann. Neben klassischen Fiat-Währungen soll die Plattform künftig auch mit Kryptowährungen nutzbar sein. Theoretisch könnte Twitter damit längerfristig zu einem Konkurrenten für Bezahlplattformen wie Paypal und Apple Pay werden. (win)