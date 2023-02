Twitter-API-Zugriff gibt's für 100 Dollar pro Monat

10. Februar 2023 - Nachdem Twitter vor gut einer Woche angekündigt hat, die kostenlose Nutzung der Programmierschnittstellen nicht länger anbieten zu wollen, will man den Zugriff nun für 100 Dollar pro Monat bereitstellen. Eine eingeschränkte Gratis-Version wird ebenfalls in Aussicht gestellt.

Vergangene Woche liess Twitter verlauten, man werde den Zugriff auf die Programmierschnittstellen (API) sperren und ab dem 9. Februar nur noch gegen Gebühr zur Verfügung stellen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie so oft in jüngster Zeit bei Twitter kommt jetzt aber alles anders: Wie das Unternehmen auf der hauseigenen Plattform gestern ankündigte , wird der bis anhin mögliche freie Zugriff auf die API bis zum 13. Februar verlängert. Danach soll eine nicht weiter spezifizierte Low-Level-API-Nutzung für 100 Dollar pro Monat bereitgestellt werden. Ausserdem soll ein neues Modell für kostenlose Zugriffe eingeführt werden, das allerdings auf monatlich 1500 Tweets pro User Token begrenzt ist.Bei Twitter ist aktuell vieles im Umbruch und diverse Bekanntgaben und Ankündigungen wurden unlängst schon nach kurzer Zeit wieder kassiert. So wurde kurz vor der Kehrtwende bei der API-Strategie angekündigt, dass Tweets neu eine Länge von bis zu 4000 Zeichen haben dürfen, was kurz nach dem Rollout bereits zu massiven technischen Problemen geführt hat, wie diverse Medien melden . (rd)