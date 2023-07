Twitter stellt eigenen Account ein, @X ist der neue Firmenkanal

(Quelle: Twitter)

26. Juli 2023 - Mit dem Aus für den offiziellen @twitter-Account vollzieht das Unternehmen nun auch auf der eigenen Plattform den Namenswechsel. Auch die Kanäle für Devs und Support werden umbenannt.

Twitter ist mitten in der Umstellung auf den neuen Namen der Plattform, die fortan "X" heissen wird. Nun hat das Unternehmen um CEO Elon Musk seinen offiziellen @twitter-Account eingestellt und auf den neuen Account @X migriert. Auf dem alten Account ist zu lesen, dass dieser fortan inaktiv sei und Updates und Neuigkeiten nun auf dem neuen X-Account veröffentlicht würden (siehe Bilderstrecke). Offiziell umbenannt wurde das Unternehmen bereits vor geraumer Zeit im April 2023 ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Die Umstellung betrifft auch die meisten der anderen Twitter-Accounts ( via "Techcrunch"). So heissen die bisherigen Twitter-Handles @TwitterSupport, @TwitterDev und @TwitterAPI neu @Support, @Xdevelopers und @API. Auch ändert sich wohl zeitnah der Name des Twitter-Abos Twitter Blue auf X Blue – die Support-Seite ist im Moment jedoch noch immer im Twitter-Design gehalten, die Umstellung dürfte weiterhin schrittweise erfolgen. (win)