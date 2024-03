X wird in den USA zum Zahlungstool

Das soziale Netzwerk X wird immer mehr zur universellen App, die Elon Musk schon seit langem vorschwebt. Denn wie Reuters berichtet , steht die Erteilung einer Zahlungslizenz in Kalifornien offenbar kurz bevor. Noch etwas länger könne die Vergabe der Lizenz im Bundesstaat New York dauern, die aber ebenfalls in Arbeit ist. Gemäss Musk seien diese beiden Staaten für die eigenen Expansionspläne besonders wichtig. In einigen anderen Bundesstaaten, darunter etwa Pennsylvania und Utah, wurde die Lizenz hingegen bereits erteilt. Hier können sich X-User schon heute gegenseitig Geldbeträge überweisen, wie man es hierzulande von Twint kennt. Konkrete Pläne, wann und ob der Dienst auch nach Europa kommt, gibt es derzeit noch keine.X erweitert zusehends den Umfang des eigenen Angebotes. Die Plattform hatte in jüngster Vergangenheit bereits Audio- und Videoanrufe für zahlende User in der App lanciert, welche mittlerweile auch hierzulande verfügbar sind. Vorbild ist dabei die chinesische App Wechat, die im Heimatmarkt als sogenannte Super-App mit zahlreichen Funktionen gilt. (dok)