X/Twitter hat knapp drei Viertel seines Wertes verloren

X/Twitter ist nur noch ein Bruchteil der 44 Milliarden US-Dollar wert, die Elon Musk Ende 2022 für den Social-Media-Dienst bezahlte. Genau genommen hat das Unternehmen seit dem Deal 71,5 Prozent an Wert verloren, wie der Finanzdienstleister Fidelity berechnet ("Axios" berichtet ). Die Einschätzung ist drastisch, und doch wenig überraschend, sollen sich die Werbeeinnahmen von X/Twitter doch zuletzt nahezu halbiert haben ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Primärer Grund für den Wertverlust des Unternehmens dürfte vor allem Elon Musk selbst sein. Er veröffentlicht immer wieder stark polarisierende Posts und vertreibt mit seiner grundsätzlichen Strategie Werbetreibende. Zuletzt beleidigte er allzu kritische Partner gar.Musk hatte bereits im vergangenen Juli in einem Post eingeräumt, dass die Lage für das Unternehmen aufgrund eines drastischen Werbeeinbruchs turbulent ist. Bisher zeichnet sich noch keine Strategie ab, wie der Social-Media-Betreiber entgegenwirken will. Im Gegenteil. Wie die Fidelity-Einschätzung zeigt, scheint sich die Situation immer weiter zuzuspitzen. (sta)