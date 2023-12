Werbeeinnahmen von X/Twitter sollen sich nahezu halbiert haben

Immer mehr Werbekunden zeigen X (ehemals Twitter) die kalte Schulter. Das lässt sich auch an den Werbeeinnahmen ablesen. Diese sollen sich im aktuellen Jahr nur noch auf 2,5 Milliarden Dollar belaufen – und somit rund die Hälfte der Einnahmen vor der Übernahme durch Elon Musk ausmachen. Laut einem Bericht von "Bloomberg" (Paywall, via "Heise") habe X in den ersten drei Quartalen noch rund 600 Millionen Dollar mit Werbung eingenommen. Für das aktuelle Quartal wird eine ähnliche Performance erwartet.X hat zwar mit dem gebührenpflichtigen Abo X Premium eine neue Einnahmequelle geschaffen, die Einbrüche bei der Werbung dürfte das aber kaum ausgleichen. Immerhin sollen diese laut dem "Bloomberg"-Beitrag nach wie vor bis zu 75 Prozent der Gesamtumsätze ausmachen. X-Manager Joe Benarroch bekräftigte gegenüber dem Nachrichtendienst jedoch, dass der Bericht "unvollständig" sei und nicht alle Details abbilde. So sei man nicht mehr Twitter und auch die Metriken von Twitter seien nicht mehr anwendbar.Nichtsdestotrotz steht fest, dass mittlerweile zahlreiche Werbekunden X verlassen haben. Das bestätigte auch Elon Musk und ging die Unternehmen teils harsch an. Noch ist aber unklar, wie sich die wirtschaftlichen Turbulenzen letztlich auf den Plattformbetreiber auswirken könnten. (sta)