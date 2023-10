Slack verabschiedet sich von X/Twitter-Intergration

Die Kommunikationsplattform Slack schafft seine Integration für X/Twitter ab. Schuld am Schritt sind die Änderungen, die der damalige X-CEO Elon Musk Anfang 2023 betreffend seiner API respektive deren Nutzung eingeläutet hat . Dies sagte Rod Garcia, VP of Software Engineering bei Slack , gegenüber "The Verge". Seit der Anpassung vonseiten X ist die API nicht mehr frei zugänglich und wird stattdessen zu einem stolzen Preis verkauft. Damit werden laut dem Change-Log von Slack Links zu Beiträgen auf X nach wie vor als Vorschau im Chat angezeigt, doch "die Twitter-App für Slack ist aufgrund von Upstream-API-Einschränkungen nicht mehr verfügbar", wie es weiter heisst. X hat sich auf Anfrage von "The Verge" nicht geäussert. (win)