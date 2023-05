Slack GPT erweitert Slack mit KI

(Quelle: Slack)

5. Mai 2023 - Mit Slack GPT soll der Messaging-Dienst um Künstliche Intelligenz erweitert werden und den Usern in verschiedener Hinsicht unterstützen, um intelligenter zu arbeiten.

CRM-Anbieter Salesforce und Messaging-Spezialist Slack haben gemeinsam die neue KI-Integration Slack GPT angekündigt, die nativ in Slack integriert ist. Dabei soll KI nativ in die Benutzererfahrung integriert werden, um Kunden zu helfen, intelligenter zu arbeiten, schneller zu lernen und besser zu kommunizieren, wie es in einer Mitteilung heisst.Slack GPT soll in Slack Künstliche Intelligenz für Automatisierungen, gemeinsames Wissen und Unterhaltungen liefern. Dabei soll sich die KI an individuelle Bedürfnisse anpassen lassen, dies sowohl mit individuellen Sprachmodellen, als auch mit eigenen KI-gesteuerten No-Code-Workflows. Kunden sollen so künftig Zusammenfassungen von Konversationen oder Huddles erstellen können.Die meisten Ankündigungen wie die KI-Funktionen für Slack GPT stecken allerdings nach wie vor in Entwicklung und es wird kein Verfügbarkeitstermin genannt. Ein Workflow Builder mit Slack GPT AI-Konnektoren soll diesen Sommer verfügbar werden, während die Claude-App für Slack als Beta-Version genutzt werden kann. (rd)