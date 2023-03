ChatGPT App für Slack und KI für Salesforce CRM

(Quelle: Salesforce)

8. März 2023 - Salesforce nimmt es mit Microsoft auf und hat neben einer neuen KI-CRM-Technologie namens Einstein GPT unter anderem auch eine ChatGPT App für Slack in Entwicklung.

Salesforce und OpenAI haben eine ChatGPT App für die beliebte Kommunikationsplattform Slack vorgestellt . Die von OpenAI auf der Slack-Plattform entwickelte App soll Wissen aus Slack mit der Intelligenz von ChatGPT kombinieren und so unter anderem sofortige Gesprächszusammenfassungen liefern, als Recherchetool funktionieren oder Schreibhilfen anbieten, um schneller Nachrichten verfassen zu können."Die ChatGPT-App für Slack integriert die Leistung von OpenAIs hochmodernen, grossen Sprachmodellen tief in die Konversationsschnittstelle von Slack. Eine natürlichere Ergänzung kann es nicht geben", meint Noah Desai Weiss, Chief Product Officer bei Slack. Noch befindet sich die App allerdings erst in der Beta-Phase. Wer sie testen möchten, kann sich auf dieser Seite dafür anmelden und auf eine Warteliste setzen lassen.