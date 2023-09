Slack bringt neuen Workflow Builder

(Quelle: Slack)

11. September 2023 - Mit einer generalüberholten Version des Workflow Builders will Slack die Erstellung automatisierter Arbeitsabläufe ohne Programmierung stark vereinfachen.

Die Business-Messaging-Plattform Slack hat schon 2019 ein Tool bereitgestellt, mit dem sich Arbeitsabläufe automatisieren lassen. Jetzt legt die mittlerweile zu Salesforce gehörende Plattform mit einem runderneurten Workflow Builder nach. Mit der neuen Version des No-Code-Tools soll es noch einfacher werden, automatisierte Workflows zu erstellen, unabhängig von Coding-Know-how und technischer Expertise.Dazu dienen integrierte Slack-Steps sowie Konnektoren zu anderen Plattformen, darunter Salesforce , Google, Atlassian, Cisco Webex, Github, Lucidchart, Zoom, Asana und Docusign. Mit den so erstellten Workflows, so Slack , fällt das ständige Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Plattformen weg: "Indem die Automatisierung dorthin kommt, wo das Team bereits arbeitet, wird die Lernkurve verkürzt und neue Prozesse werden schneller auf den Weg gebracht. Es ist so einfach, wie einen Link zu einem Workflow hinzuzufügen und ihn an relevanten Stellen in Slack zu teilen." (ubi)