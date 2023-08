Slack updatet Nutzeroberfläche

(Quelle: Slack)

11. August 2023 - Slack bekommt ein neues Gesicht und einige neue Funktionen für bessere Produktivität. Die Änderungen sollen in den kommenden Monaten sukzessive ausgerollt werden.

Die Kommunikationslösung Slack bekommt ein Facelifting – das Unternehmen kündigt ein neu gestaltetes Interface mit dem Namen IA4 an. Damit soll das Layout intuitiver werden, was letztlich die Produktivität steigern soll, wie Slack mitteilt.Neu ist etwa eine Standard-Startansicht namens Home, die schnellen Zugriff auf relevante Infos bieten soll. Auch ist es mit einem Enterprise Grid Layout möglich, Channels aus allen Workspaces im Home-Screen einsehbar zu machen. Dazu gibt es eine Fokus-Funktion, die den Usern mehr Kontrolle über die Slack-Nutzung geben und damit etwa konzentrierteres Arbeiten zulassen soll. Die dritte wichtige Neuerung ist ein "Erstellen"-Button, mit dem nicht nur neue Nachrichten, sondern auch Channels, Canvases und Huddles erstellt werden können, ohne tiefer ins Menü klicken zu müssen.Die Änderungen sollen in den kommenden Monaten ausgerollt werden. (win)