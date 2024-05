xAI will Compute Gigafactory für Grok 2 bauen

Für die nächste Version des Chatbots Grok will Elon Musks KI-Unternehmen xAI einen riesigen Supercomputer bauen, wie Musk gegenüber Investoren erklärt hat. Die "Gigafactory of Compute" soll 2025 in Betrieb gehen und wird von xAI zusammen mit Oracle entwickelt. Die Infrastruktur soll laut einem Bericht von "The Information" (Paywall) auf Basis von Nvidias KI-GPUs H100 entstehen und viermal so gross werden wie die aktuell grössten Cluster: Früher im Jahr hatte Musk geäussert, Grok 2 werde über 100'000 H100-Einheiten benötigen.Der Musk-Chatbot Grok ist unter anderem deshalb weniger bekannt als ChatGPT, weil er zahlenden X-Abonnenten vorbehalten ist. Dafür hat er Zugriff auf alle X-Posts, was Musk anderen Anbietern durch exorbitante API-Gebühren erschwert. Für Nvidia sind die Absichten von xAI erfreulich, denn sie lassen gesteigerte Nachfrage nach der H100 GPU erwarten. Und andere KI-Anbieter wie OpenAI oder Google müssen im Hinblick auf Grok 2 auch ihre eigenen Modelle weiterentwickeln, was der KI-Szene im Ganzen Vorschub verleiht. (ubi)