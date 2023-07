Elon Musk möchte mit neuer Firma xAI eine eigene KI erschaffen

13. Juli 2023 - Elon Musk möchte mit seiner neuen Firma xAI eine eigene KI entwickeln. Diese soll sich durch eine besonders ausgeprägte Neugierde von bisherigen KIs unterscheiden.

Tech-Milliardär und Tausendsassa Elon Musk hat ein neues Unternehmen namens xAI gegründet, wie Reuters berichtet . Das neue Start-up widmet sich der Erforschung der künstlichen Intelligenz. Dazu hat Musk eine Reihe von Ingenieuren vorgestellt, und er selber werde das Unternehmen leiten. Der Unternehmer hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals besorgt und kritisch über KI und deren Potenzial zur "Zerstörung der Zivilisation" geäussert. Seiner Meinung nach sollte KI reguliert werden.xAI soll nicht einfach eine weitere KI, sondern eine besonders sichere KI werden, so Musk. Anstatt zu viel Moral zu programmieren, möchte xAI eine möglichst neugierige KI erschaffen. "Ich denke, sie wird sich für die Menschheit einsetzen, weil die Menschheit einfach viel interessanter ist als die Nicht-Menschlichkeit", lässt sich Musk zitieren.Musk hatte OpenAI anno 2015 mitbegründet, hat das Management aber 2018 verlassen. Dennoch ist er nach wie vor ein Investor von OpenAI. Mit xAI hat er sich kein geringeres Ziel gesetzt als "das Universum zu verstehen". Die Website des neuen Unternehmens ist über x.ai erreichbar. Am Freitag, 14. Juli, wird das Unternehmen während eines Twitter Space Chats Fragen beantworten. (adk)