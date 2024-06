Copilot hält Einzug in der klassischen Outlook-App

Microsoft hat nun auch die klassische Windows-App von Outlook mit den Funktionen des KI-Assistenten Copilot ausgestattet. Wie der Konzern in einem Blog Post bestätigt, will man auch in Zukunft Neuerungen zuerst in der neuen Outlook-App wie auch in der Webversion veröffentlichen und diese kurz darauf in der Mac- sowie der Mobile-Version nachreichen. Die klassische Outlook-Version soll dann jeweils drei bis zwölf Monate später mit den neuen Copilot-Funktionen ausgestattet werden.Wie der Konzern weiter erklärt, steht Copilot mittlerweile den meisten Nutzern der klassischen Outlook-Version im Current Channel wie auch im monatlichen Enterprise Channel zur Verfügung.Derzeit stehen folgende Copilot-Funktionen zur Verfügung: Der Assistent vermag längere Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen und präsentiert den Inhalt in Form von Bullet-Point-Listen. Eine weitere Funktion ist Coaching durch Copilot. Das Feature soll laut Microsoft beim Verfassen von Mails helfen, den richtigen Ton zu treffen und klare Aussagen zu treffen, damit der Empfänger die Inhalte auch so empfindet, wie sie gemeint sind. Beide Funktionen stehen ab Version 16.0.17231.20182 zur Verfügung. Die Versionsnummer von Outlook lässt sich über das Datei-Menü und dann links unten über den Link Office-Konto anzeigen.