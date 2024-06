Windows 11 24H2 ohne AC-3 Codec

Mit dem bevorstehenden Windows-11-Update 24H2 entfernt Microsoft den AC-3 Codec (Dolby Digital) aus Windows. Entsprechend encodierte Audiodateien lassen sich dann mit den Windows-Bordmitteln nicht mehr abspielen. Dazu gehören der Media Player von Windows 11 sowie andere in Windows 11 integrierte Apps, die Audio abspielen können.Einige Geräte dürften aber weiterhin mit installiertem AC-3 Codec kommen, wenn der Hersteller dafür sorgt. Und auch Media Player von Drittherstellern sind im Allgemeinen nicht betroffen, weil diese wie VLC oder MPV oft mit einer eigenen Codec-Bibliothek arbeiten. Microsoft selbst hat den Verzicht in einem Supportdokument deklariert und will sich künftig auf moderne, beliebte Codecs wie FLAC or ALAC, AAC und M4A konzentrieren. Eine Liste der weiterhin unterstützten Codecs findet sich im erwähnten Supportdokument. (ubi)