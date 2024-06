Windows-11-Update erzeugt Boot-Schleife und wird zurückgezogen

Mit dem Windows-11-Updates KB5039302 hat Microsoft die Neuerungen des kommenden Juli-Updates als Preview veröffentlicht. Offenbar sorgte das Aktualisierungspaket aber auf einigen Systemen für erhebliche Problem und schickte die Rechner in eine Reboot-Schleife.Auf Microsofts Webseiten für bekannte Update-Probleme bestätigt der Konzern mittlerweile den Sachverhalt. Betroffene System würden allenfalls wiederholt neu gestartet und liessen sich nur via Systemwiederherstellung wieder in Betrieb nehmen. Weiter heisst es, das Problem trete bevorzugt auf PCs auf, die mit VM-Werkzeugen oder verschachtelter Virtualisierung arbeiten würden, wobei CloudPC, DevBox oder Azure Virtual Desktop genannt werden. Hingegen würde das Problem bei Windows-Home-Systemen seltener auftreten, da Virtualisierung da weniger häufig genutzt werde.Die Zusammenhänge seien derzeit noch Gegenstand einer Untersuchung, weshalb man sich entschlossen habe, das besagte Update vorläufig nicht mehr via Windows Update anzubieten. (rd)