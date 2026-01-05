iPhone 18: Basismodell kommt erst 2027

Apple wird die Spitzenmodelle Pro und Pro Max der kommenden iPhone-Generation wohl wie gewohnt im September 2026 offiziell ankündigen und kurz danach auf den Markt bringen. Laut einem Bericht von "Forbes"
(Paywall) trifft dies jedoch nicht auf das Basismodell iPhone 18 zu. Dieses soll nämlich erst im Frühling 2027 erscheinen. Apple
könne so zunächst die Pro-Modelle ins Zentrum stellen und das preisgünstigere und weniger leistungsfähige Modell später nachreichen.
Weiter erwähnt der Bericht eine neue Funktion namens Transfer to Android, die Ende Januar mit iOS 26.3 eingeführt werden soll. Damit steht erstmals ein offiziell sanktionierter Weg bereit, Daten von einem iPhone auf ein Android-Gerät zu übertragen. Ein Switch zwischen den Plattformen lässt sich dann ohne Software von Drittherstellern bewerkstelligen – und zwar in beide Richtungen: Google hat die neueste Android-Beta mit einer vergleichbaren Funktion ausgestattet, die den Transfer von Android zu iOS ermöglicht.
(ubi)