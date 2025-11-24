cnt
Apple bringt Anfang 2026 drei Einsteigerprodukte
Quelle: Depositphotos

Apple bringt Anfang 2026 drei Einsteigerprodukte

Ein Analystenbericht merkt an, dass Apple im ersten Quartal 2026 Entry-Level-Produke In den Segmenten iPhone, iPad und Macbook auf den Markt bringen will.
24. November 2025

     

Laut einer Information des Analysten Jeff Pu von GF Securities bringt Apple bereits im ersten Quartal 2026 drei Produkte im Einsteigersegment auf den Markt, wie Macrumors berichtet. Es soll sich dabei um das iPhone 17e, das iPad der 12. Generation und ein günstiges Macbook handeln.


Das neue Einsteiger-Macbook ist demnach mit dem SoC A18 Pro ausgestattet, das im iPhone 16 Pro von 2024 zum Einsatz kam. Weitere Merkmale sollen ein 13-Zoll-Display und die Wahl zwischen den Gehäusefarben Silber, Blau, Pink und Gelb sein – analog zum Entry-Level-iPad. Das iPhone 17e wird gemäss Pu von einem A19-SoC angetrieben und kommt mit einer 18-Megapixel-Kamera und Apples hauseigenem Mobilfunkmodem C1 daher. Das Einsteiger-iPad der 12. Generation soll demnach gegenüber dem Vorgänger keine Änderungen im Design aufweisen, aber mit dem schnellen A18-Chip arbeiten und damit erstmals Apple Intelligence unterstützen. (ubi)


