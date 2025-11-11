cnt
Whatsapp rollt Media Hub auf Desktop aus
Whatsapp ist daran, einen neuen Media Hub in der Browser-Version sowie auf Macs einzuführen, um Bilder, Video und Links schneller zu finden.
11. November 2025

     

Whatsapp ist daran, einen neuen Media Hub für die Web-Version sowie die Mac-App auszurollen. Der Media Hub soll dabei helfen, geteilte Medien wie Bilder, Videos, Links oder Dokumente schneller zu finden. Gemäss "WABetainfo" erscheint der Media Hub in der Sidebar auf der linken Seite und soll helfen, schneller auf Content zuzugreifen, ohne dass dazu einzelne Chats geöffnet werden müssen. Die Rede ist von einer übersichtlichen, aufgeräumten Ansicht über alle zuletzt erhaltenen oder geteilten Files und Links. Es ist auch möglich, die Inhalte zu durchsuchen oder zu sortieren.


Wie zu lesen ist, testet Whatsapp den Hub derzeit mit ausgewählten Nutzern, die breite Einführung dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein. (mw)


