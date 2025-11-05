cnt
Whatsapp gibt es nun als App für die Apple Watch
Quelle: Meta

Whatsapp gibt es nun als App für die Apple Watch

Whatsapp veröffentlicht eine eigenständige App für die Apple Watch. Nachrichten lesen, beantworten und Sprachnachrichten senden ist direkt am Handgelenk möglich.
5. November 2025

     

Mit der neuen App ist Whatsapp ohne Griff zum iPhone nutzbar, einschliesslich Lesen und Beantworten von Nachrichten sowie dem Versenden von Sprachnachrichten. Nach Angaben von Whatsapp zeigt die Anwendung vollständige Nachrichten an und unterstützt Reaktionen mit Emojis. Bilder und Sticker werden auf der Uhr dargestellt, zudem ist mehr Verlauf einer Unterhaltung sichtbar. Die App blendet Anrufbenachrichtigungen mit Anruferdetails ein und schützt persönliche Kommunikation weiterhin durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so der Anbieter.

Zur Verfügbarkeit nennt Whatsapp den sofortigen Start. Voraussetzung ist eine Apple Watch Series 4 oder neuer mit WatchOS 10. Im Vergleich zur bisherigen Lösung, bei der Antworten nur über gespiegelte iPhone-Benachrichtigungen möglich waren, bietet die App eine eigenständige Nutzung direkt auf der Uhr.


Der Anbieter kündigt an, die Funktionen für die Apple Watch schrittweise auszubauen. Ziel ist ein komfortabler Zugriff auf Unterhaltungen und Anrufe am Handgelenk, während das iPhone in der Tasche bleiben kann, heisst es im Blogbeitrag. (dow)


