Whatsapp bringt Passkeys-Unterstützung beim Chat-Backup

Der Messenger-Dienst Whatsapp
verbessert seine Backup-Verschlüsselung und unterstützt neu auch Passkeys. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag erklären
, erlauben es Passkeys, die Chat-Backups auch per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder dem Code der Display-Sperre zu verschlüsseln. Die Nutzung von Passwörtern erübrigt sich damit ebenso wie die des 64-stelligen Chiffrierungsschlüssels.
Passkeys werden mittlerweile von allen grossen Technologieanbietern wie Apple, Google oder Microsoft genutzt. So kommen Sie in Windows und im Edge-Browser ebenso zum Einsatz wie in iOS, MacOS oder Android.
Bei Whatsapp wird die Passkey-Unterstützung über die kommenden Wochen und Monate schrittweise eingeführt. Die betreffende Einstellung findet sich im Einstellungen-Menü unter Chats, Chat-Backup, Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup.
(rd)