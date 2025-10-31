cnt
Whatsapp bringt Passkeys-Unterstützung beim Chat-Backup
Quelle: Whatsapp

Whatsapp bringt Passkeys-Unterstützung beim Chat-Backup

Neu lassen sich Chat-Backups in Whatsapp auch per Passkeys verschlüsseln. Bis das Feature allerdings allen Usern zur Verfügung steht, kann es noch einige Zeit dauern.
31. Oktober 2025

     

Der Messenger-Dienst Whatsapp verbessert seine Backup-Verschlüsselung und unterstützt neu auch Passkeys. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag erklären, erlauben es Passkeys, die Chat-Backups auch per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder dem Code der Display-Sperre zu verschlüsseln. Die Nutzung von Passwörtern erübrigt sich damit ebenso wie die des 64-stelligen Chiffrierungsschlüssels.

Passkeys werden mittlerweile von allen grossen Technologieanbietern wie Apple, Google oder Microsoft genutzt. So kommen Sie in Windows und im Edge-Browser ebenso zum Einsatz wie in iOS, MacOS oder Android.


Bei Whatsapp wird die Passkey-Unterstützung über die kommenden Wochen und Monate schrittweise eingeführt. Die betreffende Einstellung findet sich im Einstellungen-Menü unter Chats, Chat-Backup, Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Meta erweitert Schutz vor Betrug in Whatsapp und Messenger

 22. Oktober 2025 - Neue Warnfunktionen in Whatsapp und Messenger sollen Nutzer besser vor Betrugsmaschen schützen und ergänzen breit angelegte Massnahmen gegen missbräuchliche Konten.

Meta schliesst KI-Konkurrenz aus Whatsapp aus

 21. Oktober 2025 - KI-Chatbots anderer Hersteller dürfen ab 2026 ihre Bots nicht mehr über Whatsapp anbieten. Meta will damit dem gestiegenen Datenvolumen Herr werden – gleichzeitig schaltet man damit die Konkurrenz auf der eigenen Plattform aus.

Whatsapp führt Übersetzungsfunktion für Nachrichten ein

 24. September 2025 - Whatsapp ermöglicht neu die direkte Übersetzung von Nachrichten innerhalb der App. Auf Android ist das in sechs Sprachen möglich, auf iOS sogar in 19 Sprachen.


