cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Meta schliesst KI-Konkurrenz aus Whatsapp aus
Quelle: Depositphotos

Meta schliesst KI-Konkurrenz aus Whatsapp aus

KI-Chatbots anderer Hersteller dürfen ab 2026 ihre Bots nicht mehr über Whatsapp anbieten. Meta will damit dem gestiegenen Datenvolumen Herr werden – gleichzeitig schaltet man damit die Konkurrenz auf der eigenen Plattform aus.
21. Oktober 2025

     

Meta schliesst seine KI-Mitbewerber von der eigenen Chat-Plattform Whatsapp Business aus. In einem Update seiner API Policy (via "Techcrunch") stellt Meta klar, dass man nicht näher spezifizierten KI-Anbietern untersagen wird, ihre Dienste über Whatsapp anzubieten. In Kraft tritt die Änderung Mitte Januar 2026.

Mit einer sehr offenen Formulierung im Policy Update scheint sich Meta breit absichern zu wollen. Was ein Anbieter oder Entwickler eines KI-Dienstes ist, werde komplett nach "eigenem Ermessen" festgelegt, wie Meta schreibt. Diesen ist der Zugriff auf oder die Nutzung der Whatsapp Business-Lösung strengstens untersagt.


Eine Abgrenzung macht Meta aber offenbar: Gegenüber "Techcrunch" gab das Unternehmen an, dass man keine Business-Kunden aussperren werde, die KI für den Kundendienst via Whatsapp nutzen. Betroffen sind demnach wohl nur die KI-Anbieter selbst, die genaue Abgrenzung dürfte unter Umständen aber wohl schwierig sein.

Hintergrund der Entscheidung ist laut Meta, dass die Integration von KI-Chatbots das Datenvolumen auf Whatsapp unerwartet in die Höhe getrieben hatte. Das man damit auch die Konkurrenz für den eigenen Chatbot Meta AI ausschliesst, kommentiert Meta nicht. Dieser wird damit ab 2026 der einzige auf Whatsapp verfügbare KI-Chat sein. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Threema und Whatsapp üben scharfe Kritik an EU-Chatkontrolle

 6. Oktober 2025 - Signal droht mit dem Rückzug aus dem EU-Markt, Threema und Whatsapp legen nun nach. Die Anbieter von Messenger-Diensten finden deutliche Worte zu den Plänen der EU rund um die flächendeckende Chatkontrolle.

Ex-Whatsapp-Sicherheitschef wirft Meta Datenschutzverstösse vor

 10. September 2025 - Der ehemalige Sicherheitschef von Whatsapp beschuldigt Meta eklatanter Datenschutzverstösse und klagt nun auch gegen Vergeltungsmassnahmen, die er dem Konzern unterstellt.

Chatbot-Nutzung durch Kinder: Meta zu Rückzug gezwungen

 2. September 2025 - Einzelne Chatbots von Meta hatten unangemessene Gespräche mit Minderjährigen – teils mit sexualisierten Inhalten oder Themen wie Suizid oder Essstörungen. Nun müssen die Richtlinien angepasst werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
T-Systems - Vertrauenswürdige KI aus der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER