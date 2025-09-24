cnt
Whatsapp führt Übersetzungsfunktion für Nachrichten ein
Whatsapp führt Übersetzungsfunktion für Nachrichten ein

WhatsApp ermöglicht neu die direkte Übersetzung von Nachrichten innerhalb der App. Auf Android ist das in sechs Sprachen möglich, auf iOS sogar in 19 Sprachen.
24. September 2025

     

Whatsapp bietet neu eine Funktion zur Übersetzung von Nachrichten an. User können damit ab sofort Nachrichten in anderen Sprachen direkt in der App übersetzen lassen. Dazu reicht es, eine Nachricht lange zu drücken und auf "Übersetzen" zu tippen. Die gewünschte Sprache kann darauf hin ausgewählt und für zukünftige Übersetzungen gespeichert werden. Zum Start versteht Whatsapp auf Android Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch. Auf iPhones sind es insgesamt 19 Sprachen, die übersetzt werden können, so etwa Französisch, Italienisch und Portugiesisch, aber auch Thai, Türkisch oder Niederländisch. Weitere Sprachen sollen folgen.


Die Funktion steht sowohl in Einzel- und Gruppenchats als auch bei Kanalmeldungen zur Verfügung. Auf Android-Geräten besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine automatische Übersetzung für ganze Chat-Verläufe zu aktivieren. Eingehende Nachrichten in diesen Chats werden dann künftig automatisch übersetzt. Laut Whatsapp finden die Übersetzungen lokal auf dem Gerät statt und können von Whatsapp nicht eingesehen werden. Die Einführung der Übersetzungsfunktion erfolgt schrittweise. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp-Beta unterstützt Apples Live-Photo-Format

 8. September 2025 - Mit der neuesten Betaversion von Whatsapp für iOS lassen sich Live Photos samt Bewegung und Audiospur mit anderen iPhone-Nutzern und sogar mit Android-Usern teilen.

Whatsapp bringt einheitliches Call-Menü aufs iPhone

 4. September 2025 - WhatsApp führt auf iOS ein einheitliches Anrufmenü ein. Mit Version 25.23.82 ersetzt eine einzige Schaltfläche die bisher getrennten Buttons für Sprach- und Videoanrufe.

Whatsapp stellt KI-Schreibhilfe vor

 28. August 2025 - Mit Writing Help lanciert Whatsapp eine neue, optionale KI-Funktion, die beim Schreiben von Nachrichten unterstützen und dabei den Datenschutz wahren soll.


