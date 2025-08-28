Whatsapp stellt KI-Schreibhilfe vor

Whatsapp führt eine neue Funktion namens Writing Help ein, die Nutzerinnen und Nutzer beim Verfassen von Nachrichten mit KI unterstützen soll. Die Funktion basiert laut Whatsapp
auf sogenannter Private-Processing-Technologie, welche sicherstellen soll, dass weder Meta noch Whatsapp Einblick in die verfassten Inhalte oder die von der KI vorgeschlagenen Textvarianten erhalten.
Writing Help bietet verschiedene Stiloptionen wie professionell, humorvoll oder unterstützend, aus denen gewählt werden kann. Der User kann die Vorschläge übernehmen oder weiter bearbeiten. Die Funktion ist im Chat über ein neues Stiftsymbol zugänglich und funktioniert sowohl in Einzel- als auch Gruppenchats.
Gemäss Whatsapp ist die Funktion optional und standardmässig deaktiviert. Sie wird zunächst in englischer Sprache in den USA und weiteren Ländern eingeführt. Weitere Sprachversionen und regionale Verfügbarkeiten sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant.
(mw)