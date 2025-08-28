cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp stellt KI-Schreibhilfe vor
Quelle: Whatsapp

Whatsapp stellt KI-Schreibhilfe vor

Mit Writing Help lanciert Whatsapp eine neue, optionale KI-Funktion, die beim Schreiben von Nachrichten unterstützen und dabei den Datenschutz wahren soll.
28. August 2025

     

Whatsapp führt eine neue Funktion namens Writing Help ein, die Nutzerinnen und Nutzer beim Verfassen von Nachrichten mit KI unterstützen soll. Die Funktion basiert laut Whatsapp auf sogenannter Private-Processing-Technologie, welche sicherstellen soll, dass weder Meta noch Whatsapp Einblick in die verfassten Inhalte oder die von der KI vorgeschlagenen Textvarianten erhalten.

Writing Help bietet verschiedene Stiloptionen wie professionell, humorvoll oder unterstützend, aus denen gewählt werden kann. Der User kann die Vorschläge übernehmen oder weiter bearbeiten. Die Funktion ist im Chat über ein neues Stiftsymbol zugänglich und funktioniert sowohl in Einzel- als auch Gruppenchats.


Gemäss Whatsapp ist die Funktion optional und standardmässig deaktiviert. Sie wird zunächst in englischer Sprache in den USA und weiteren Ländern eingeführt. Weitere Sprachversionen und regionale Verfügbarkeiten sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp vereinfacht das Teilen des Status auf iPhones

 26. August 2025 - Neu kann man auch auf dem iPhone ein Foto oder Video direkt als Whatsapp-Status teilen. Auf Android war das bereits seit Juli möglich.

Whatsapp erweitert Funktionen für Gruppenanrufe

 18. August 2025 - Whatsapp führt neue Funktionen für Gruppenanrufe ein. So lassen sich Anrufe nun im Voraus planen, man kann Einladungen versenden und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten wie Hand heben oder Reaktionen in Gesprächen.

Whatsapp-Nachrichten ohne Konto versenden

 5. August 2025 - Whatsapp testet eine neue Funktion, mit der Nutzer auch Personen ohne Account direkt Nachrichten senden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER