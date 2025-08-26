cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp vereinfacht das Teilen des Status auf iPhones
Quelle: SITM

Whatsapp vereinfacht das Teilen des Status auf iPhones

Neu kann man auch auf dem iPhone ein Foto oder Video direkt als Whatsapp-Status teilen. Auf Android war das bereits seit Juli möglich.
26. August 2025

     

Whatsapp hat seine App für iOS-Nutzer aufdatiert. Mit dem Update wird nun das Teilen des Whatsapp-Status auf dem iPhone deutlich vereinfacht. Neu kann man direkt aus anderen Apps heraus Inhalte in den Whatsapp-Status posten, ohne die App wechseln oder mehrere Menüpunkte in Whatsapp anwählen zu müssen. Die neue Funktion erscheint als "Mein Status"-Option im iOS-Teilen-Menü, was mehrere Zwischenschritte spart.

Für Whatsapp-Nutzer auf Android war diese Möglichkeit bereits seit Juli vorhanden, somit zieht die iOS-Version funktional nun wieder gleich. Laut dem Portal "WABetaInfo" erfolgt die Verteilung der neuen Version, welche die Versionsnummer 25.22.83 trägt, für iOS in Etappen.


Im Status-Editor können wie gehabt zusätzliche Elemente wie Text, Emojis oder Zeichnungen ergänzt werden, bevor die Inhalte veröffentlicht werden. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp erweitert Funktionen für Gruppenanrufe

 18. August 2025 - Whatsapp führt neue Funktionen für Gruppenanrufe ein. So lassen sich Anrufe nun im Voraus planen, man kann Einladungen versenden und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten wie Hand heben oder Reaktionen in Gesprächen.

Whatsapp will besser vor Betrug schützen

 6. August 2025 - Whatsapp bietet eine neue Warnfunktion bei Einladungen für Gruppenchats. So sollen Nutzer Betrug besser erkennen können.

Whatsapp-Nachrichten ohne Konto versenden

 5. August 2025 - Whatsapp testet eine neue Funktion, mit der Nutzer auch Personen ohne Account direkt Nachrichten senden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER