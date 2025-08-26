Whatsapp vereinfacht das Teilen des Status auf iPhones

Whatsapp hat seine App für iOS-Nutzer aufdatiert. Mit dem Update wird nun das Teilen des Whatsapp-Status auf dem iPhone deutlich vereinfacht. Neu kann man direkt aus anderen Apps heraus Inhalte in den Whatsapp-Status posten, ohne die App wechseln oder mehrere Menüpunkte in Whatsapp
anwählen zu müssen. Die neue Funktion erscheint als "Mein Status"-Option im iOS-Teilen-Menü, was mehrere Zwischenschritte spart.
Für Whatsapp-Nutzer auf Android war diese Möglichkeit bereits seit Juli vorhanden, somit zieht die iOS-Version funktional nun wieder gleich. Laut dem Portal "WABetaInfo
" erfolgt die Verteilung der neuen Version, welche die Versionsnummer 25.22.83 trägt, für iOS in Etappen.
Im Status-Editor können wie gehabt zusätzliche Elemente wie Text, Emojis oder Zeichnungen ergänzt werden, bevor die Inhalte veröffentlicht werden.
(mw)