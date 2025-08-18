cnt
Whatsapp erweitert Funktionen für Gruppenanrufe
Quelle: Whatsapp

Whatsapp erweitert Funktionen für Gruppenanrufe

Whatsapp führt neue Funktionen für Gruppenanrufe ein. So lassen sich Anrufe nun im Voraus planen, man kann Einladungen versenden und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten wie Hand heben oder Reaktionen in Gesprächen.
18. August 2025

     

Whatsapp hat via Blog neue Funktionen angekündigt, die die Planung und Teilnahme an Gruppenanrufen vereinfachen und interaktiver gestalten sollen. Nutzerinnen und Nutzer können künftig direkt über den Anrufe-Tab Anrufe im Voraus planen und entsprechende Einladungen an Einzelpersonen oder Gruppen verschicken. Dies erfolgt über die Funktion "Anruf planen", die über das Plus-Symbol zugänglich ist.

Geplante Anrufe werden im Anrufe-Tab angezeigt und lassen sich dort verwalten. Neben einer Übersicht über Teilnehmende und Anruflinks können Nutzer die Termine auch in persönliche Kalender eintragen oder weiterleiten. Bei Anrufbeginn erhalten alle eingeladenen Personen eine Benachrichtigung.


Zudem erweitert Whatsapp die Interaktionsmöglichkeiten in laufenden Gruppenanrufen. Neu ist etwa die Funktion "Hand heben", mit der Nutzer signalisieren können, dass sie sprechen möchten. Auch Reaktionen sind nun möglich, ohne das Gespräch zu unterbrechen.

Anruflinks wurden ebenfalls verbessert. Sobald jemand einem über Link geteilten Anruf beitritt, wird der Ersteller des Links automatisch benachrichtigt.
Die neuen Features stehen ab sofort zur Verfügung. (mw)


