cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp bringt einheitliches Call-Menü aufs iPhone
Quelle: Depositphotos

Whatsapp bringt einheitliches Call-Menü aufs iPhone

WhatsApp führt auf iOS ein einheitliches Anrufmenü ein. Mit Version 25.23.82 ersetzt eine einzige Schaltfläche die bisher getrennten Buttons für Sprach- und Videoanrufe.
4. September 2025

     

Auf iPhones öffnet nun ein zentraler Anruf-Button ein Menü für Sprach- oder Videoanruf, das Erstellen eines Anruflinks und das Planen eines Calls – statt zwei separaten Tasten. Laut "Wabetainfo" wird das Update über den App Store schrittweise verteilt und erreicht zunächst einige Nutzer, weitere folgen in den kommenden Wochen. Ziel ist auch ein konsistentes Erscheinungsbild mit Android, wo das vereinheitlichte Menü bereits verfügbar ist.

Zunächst erscheint das neue Menü in Chats mit Unternehmen. Die zusätzliche Bestätigung vor dem Wählen soll versehentliche Anrufe vermeiden und alle Optionen gebündelt bereitstellen. In Gruppenchats kommt eine Auswahlfunktion hinzu: Nutzer können gezielt einzelne Mitglieder für einen Sprach- oder Videoanruf markieren, statt die ganze Gruppe zu rufen; auch Link-Erstellung und Terminplanung sind direkt aus dem Menü möglich. In Einzelchats mit Nicht-Unternehmenskonten ist das vereinheitlichte Anrufmenü derzeit nicht vorgesehen, so "Wabetainfo".


Durch die Zusammenführung der Anrufoptionen an einem Ort sollen Gespräche schneller organisiert werden und Missklicks seltener passieren. Das Rollout erfolgt nach und nach, die Funktion wird parallel auf iOS und Android vereinheitlicht, bleibt aber vorerst auf Business- und Gruppenunterhaltungen beschränkt. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp stellt KI-Schreibhilfe vor

 28. August 2025 - Mit Writing Help lanciert Whatsapp eine neue, optionale KI-Funktion, die beim Schreiben von Nachrichten unterstützen und dabei den Datenschutz wahren soll.

Whatsapp vereinfacht das Teilen des Status auf iPhones

 26. August 2025 - Neu kann man auch auf dem iPhone ein Foto oder Video direkt als Whatsapp-Status teilen. Auf Android war das bereits seit Juli möglich.

Whatsapp erweitert Funktionen für Gruppenanrufe

 18. August 2025 - Whatsapp führt neue Funktionen für Gruppenanrufe ein. So lassen sich Anrufe nun im Voraus planen, man kann Einladungen versenden und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten wie Hand heben oder Reaktionen in Gesprächen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER