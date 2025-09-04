Whatsapp bringt einheitliches Call-Menü aufs iPhone

Auf iPhones öffnet nun ein zentraler Anruf-Button ein Menü für Sprach- oder Videoanruf, das Erstellen eines Anruflinks und das Planen eines Calls – statt zwei separaten Tasten. Laut "Wabetainfo
" wird das Update über den App Store schrittweise verteilt und erreicht zunächst einige Nutzer, weitere folgen in den kommenden Wochen. Ziel ist auch ein konsistentes Erscheinungsbild mit Android, wo das vereinheitlichte Menü bereits verfügbar ist.
Zunächst erscheint das neue Menü in Chats mit Unternehmen. Die zusätzliche Bestätigung vor dem Wählen soll versehentliche Anrufe vermeiden und alle Optionen gebündelt bereitstellen. In Gruppenchats kommt eine Auswahlfunktion hinzu: Nutzer können gezielt einzelne Mitglieder für einen Sprach- oder Videoanruf markieren, statt die ganze Gruppe zu rufen; auch Link-Erstellung und Terminplanung sind direkt aus dem Menü möglich. In Einzelchats mit Nicht-Unternehmenskonten ist das vereinheitlichte Anrufmenü derzeit nicht vorgesehen, so "Wabetainfo".
Durch die Zusammenführung der Anrufoptionen an einem Ort sollen Gespräche schneller organisiert werden und Missklicks seltener passieren. Das Rollout erfolgt nach und nach, die Funktion wird parallel auf iOS und Android vereinheitlicht, bleibt aber vorerst auf Business- und Gruppenunterhaltungen beschränkt.
(dow)