Whatsapp-Beta unterstützt Apples Live-Photo-Format
Quelle: Depositphotos

Whatsapp-Beta unterstützt Apples Live-Photo-Format

Mit der neuesten Betaversion von whatsapp für iOS lassen sich Live Photos samt Bewegung und Audiospur mit anderen iPhone-Nutzern und sogar mit Android-Usern teilen.
8. September 2025

     

Unter Android unterstützt die letzte Whatsapp-Betaversion 2.25.22.29 das Teilen von Motion Photos in Chats, Gruppen und Kanälen. Mit der Beta 25.24.10.72 für iOS lassen sich jetzt auch Live Photos, die Apple-Variante von Motion Photos, teilen, wie "Wabetainfo" meldet. Dabei kann jeweils entschieden werden, ob das Foto als kurzer Videoclip mit oder als statisches Bild ohne Bewegung und Audio weitergegeben werden soll. Empfänger sehen bereits anhand eines kleinen Symbols im Thumbnail, wenn ein Foto mit Bewegung geteilt wird.


Bisher wurden Live Photos beim Teilen in Whatsapp automatisch in ein statisches Foto konvertiert und somit ohne Bewegung und Audiospur übermittelt. Als Alternative bot Whatsapp für iOS an, aus dem Live Photo ein animiertes GIF zu erstellen, was jedoch nicht das komplette Live-Photo-Erlebnis vermitteln konnte. Mit der neuen Beta können zudem nicht nur andere iOS-Nutzer, sondern auch Android-User in den Genuss von geteilten Live Photos kommen. Die Betaversion mit Live-Photo-Support steht, wie bei iOS üblich, im Rahmen von Apples Testflight-Programm zur Verfügung. (ubi)


