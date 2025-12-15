cnt
Microsoft: Dezember-Updates führen zu Message-Queuing-Fehlern
Quelle: Depositphotos

Microsoft: Dezember-Updates führen zu Message-Queuing-Fehlern

Drei Sicherheitsupdates aus dem Dezember-Patchday stören das Message Queuing in Windows 10 und diversen Windows-Server-Varianten. Abhilfe für das Problem lässt auf sich warten.
15. Dezember 2025

     

Der Dezember-Patchday von Microsoft hat es offenbar in sich. Nachdem diverse Fehler für Nutzer von Windows 11 aufgetaucht sind, hat Microsoft nun ein weiteres Problem bestätigt: Die Security-Updates vom Dezember 2025 beeinträchtigen die Message-Queuing-Funktionalität (MSMQ) und stören damit Enterprise-Anwendungen sowie den Microsoft-Webserver IIS.

Betroffen sind Windows 10 22H2, Windows Server 2019 und Windows Server 2016, falls die Updates KB5071546, KB5071544 und KB5071543 installiert wurden. Auf solchen Systemen treten verschiedenste Fehler und Probleme auf, darunter inaktive MSMQ-Queues und IIS-gehostete Websites, die sich mit "insufficient resources" melden. Beobachtet wurde auch, dass die Systeme Meldungen wie ungenügender Disk Space oder ungenügender Speicher absetzen, obwohl von beiden Ressourcen mehr als genug vorhanden ist.


In der Meldung zum Problem merkt Microsoft an: "Dieses Problem wird durch die kürzlich vorgenommenen Änderungen am MSMQ-Sicherheitsmodell und den NTFS-Berechtigungen für den Ordner C:WindowsSystem32MSMQstorage verursacht. MSMQ-Benutzer benötigen nun Schreibzugriff auf diesen Ordner, der normalerweise auf Administratoren beschränkt ist. Infolgedessen können Versuche, Nachrichten über MSMQ-APIs zu senden, mit Ressourcenfehlern fehlschlagen. Dieses Problem betrifft auch Cluster-MSMQ-Umgebungen unter Last."

Einen Patch, der das Problem beseitigt, gibt es noch nicht. Microsoft untersucht die Situation und will später weitere Informationen liefern. Einen konkreten Zeitplan liefert der Herseteller nicht. (ubi)


