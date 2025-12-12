cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft Bug Bounty schliesst neu Codefehler von Dritten ein
Quelle: Depositphotos

Microsoft Bug Bounty schliesst neu Codefehler von Dritten ein

Microsoft bezahlt neu auch Bug-Bounty-Prämien für Sicherheitslücken von Drittanbietern, sofern diese Auswirkungen auf die Online-Dienste des Softwareriesen haben.
12. Dezember 2025

     

Microsoft hat das Bug-Bounty-Programm ausgeweitet und bezahlt jetzt für jede aufgedeckte kritische Schwachstelle, so ein Bericht von "Bleeping Computer". Die neue Regelung wurde anlässlich der Cybersecurity-Konferenz Black Hat Europe angekündigt. Wie Microsofts Vice President of Engineering at Microsoft Security Response Center in einem Blog-Beitrag erläutert, werden mit der neuen Regelung Belohnungen für Code-Fehler in Microsoft-eigenem wie auch Code von Drittanbietern ausgeschüttet. Cyberkriminelle würden nicht zwischen Microsoft- und Drittanbieter-Code unterscheiden, weshalb das Bug Bounty-Programm nun alle Dienste einschliesse, sobald diese veröffentlicht würden. Dazu umfasst das Programm nun auch Sicherheitslecks in Abhängigkeiten von Drittanbietern, inklusive kommerziellen oder Open-Source-Komponenten, sofern diese Auswirkungen auf Microsofts Online-Dienste habe.

Laut Gallagher gilt daher ab sofort, dass wenn eine kritische Sicherheitslücke direkte und nachweisbare Auswirkungen auf Microsofts Online-Dienste hat, kommt sie für eine Prämie in Frage. Dies unabhängig davon, ob der Code Microsoft, einem Drittanbieter oder der Open Source Community gehört.


Wie sehr die ausgeschütteten Preisgelder ansteigen werden, wird sich zeigen. In den vergangenen 12 Monaten hat der Konzern über 17 Millionen an Bounty-Belohnungen an 344 Sicherheitsforscher ausbezahlt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Bund startet Bug-Bounty-Programm für Behördenlogin AGOV

 8. Dezember 2025 - Mit einem öffentlichen Bug-Bounty-Programm für das Behördenlogin AGOV will der Bund dessen Security verbessern. Es winken Prämien bis zu 7500 Franken.

Neues Microsoft Defender Bounty Programm gestartet

 23. November 2023 - Microsoft hat ein neues Defender Bounty Programm lanciert. Findige Entwickler und Forscher können bis zu 20'000 Dollar absahnen, wenn sie eine kritische Schwachstelle entdecken.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER