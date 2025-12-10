Dezember-Patch bringt Verbesserungen beim Datei-Explorer

Microsoft hat zum monatlichen Patch Tuesday wieder einen neuen Build für Windows 11 lanciert, der mit einigen bemerkenswerten Verbesserungen daherkommt. Die aktuelle Versionsnummer lautet KB5072033.
Besondere Aufmerksamkeit bekommt mit dem aktuellen Build der Datei-Explorer. Dessen Darstellung im Dark Mode wurde komplett überarbeitet, womit nun auch verschiedene Dialogboxen oder Bestätigungsaufforderungen im dunklen Design angezeigt werden. Auch hat Microsoft
das Kontextmenü (Rechtsklick) überarbeitet und dabei Aktionen neu sortiert sowie ähnliche Aktionen gruppiert. Mit diesen Änderungen sollte das Kontextmenü nun etwas aufgeräumter und damit besser verständlich dargestellt werden. Dazu kommt ein kleiner Fix für ein weisses Flackern im Datei-Explorer, das gelegentlich aufgetaucht ist. Fürs nächste Update wird weiter eine Performance-Optimierung für den Datei-Explorer versprochen.
Und natürlich sind auch Updates an den KI-Funktionen des Betriebssystems an Bord. So wird Copilot mit dem neuen Build noch tiefer ins OS integriert, dieses Mal in die Taskbar. Wenn man mit der Maus über ein Symbol in der Taskleiste fährt, taucht ein neuer "Share with Copilot"-Button auf. Daraufhin startet Copilot einen Chat zu den sichtbaren Inhalten der entsprechenden Anwendung. Darüber hinaus wurden die Animationen in der Taskbar verbessert.
Daneben kommt die neue Version mit einer Reihe kleinerer Verbesserungen. So erlaubt das Windows Share Tray neu das Teilen von mehreren Files und soll bessere Vorschläge machen, wie eine Datei geteilt wird. Die Settings-App wurde weiter aufgeräumt und soll nun übersichtlicher sein und in den Advanced Settings findet sich unter Virtual Workspaces nun eine Möglichkeit zum Starten von Sandboxes via Hyper-V oder Windows Sandbox. Darüber hinaus sind Verbesserungen im Gaming-Bereich und zahlreiche Security-Fixes an Bord. Mehr Informationen zum aktuellen Update finden sich hier.
(win)