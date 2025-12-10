cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Dezember-Patch bringt Verbesserungen beim Datei-Explorer
Quelle: Depositphotos

Dezember-Patch bringt Verbesserungen beim Datei-Explorer

Die Dezember-Ausgabe des Patch Tuesdays bringt wieder eine Reihe von Neuerungen und Fixes für Windows 11. Besondere Aufmerksamkeit bekommt dieses Mal der Datei-Explorer.
10. Dezember 2025

     

Microsoft hat zum monatlichen Patch Tuesday wieder einen neuen Build für Windows 11 lanciert, der mit einigen bemerkenswerten Verbesserungen daherkommt. Die aktuelle Versionsnummer lautet KB5072033.

Besondere Aufmerksamkeit bekommt mit dem aktuellen Build der Datei-Explorer. Dessen Darstellung im Dark Mode wurde komplett überarbeitet, womit nun auch verschiedene Dialogboxen oder Bestätigungsaufforderungen im dunklen Design angezeigt werden. Auch hat Microsoft das Kontextmenü (Rechtsklick) überarbeitet und dabei Aktionen neu sortiert sowie ähnliche Aktionen gruppiert. Mit diesen Änderungen sollte das Kontextmenü nun etwas aufgeräumter und damit besser verständlich dargestellt werden. Dazu kommt ein kleiner Fix für ein weisses Flackern im Datei-Explorer, das gelegentlich aufgetaucht ist. Fürs nächste Update wird weiter eine Performance-Optimierung für den Datei-Explorer versprochen.

Und natürlich sind auch Updates an den KI-Funktionen des Betriebssystems an Bord. So wird Copilot mit dem neuen Build noch tiefer ins OS integriert, dieses Mal in die Taskbar. Wenn man mit der Maus über ein Symbol in der Taskleiste fährt, taucht ein neuer "Share with Copilot"-Button auf. Daraufhin startet Copilot einen Chat zu den sichtbaren Inhalten der entsprechenden Anwendung. Darüber hinaus wurden die Animationen in der Taskbar verbessert.


Daneben kommt die neue Version mit einer Reihe kleinerer Verbesserungen. So erlaubt das Windows Share Tray neu das Teilen von mehreren Files und soll bessere Vorschläge machen, wie eine Datei geteilt wird. Die Settings-App wurde weiter aufgeräumt und soll nun übersichtlicher sein und in den Advanced Settings findet sich unter Virtual Workspaces nun eine Möglichkeit zum Starten von Sandboxes via Hyper-V oder Windows Sandbox. Darüber hinaus sind Verbesserungen im Gaming-Bereich und zahlreiche Security-Fixes an Bord. Mehr Informationen zum aktuellen Update finden sich hier. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 Version 25H2 neu auf allen PCs installierbar

 8. Dezember 2025 - Ab sofort haben alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das jüngste Feature Update 25H2 zu installieren. Der Download muss allerdings noch aktiv initialisiert werden.

Microsoft sorgt mit überarbeiteter CPU-Liste für Verwirrung

 5. Dezember 2025 - Microsoft hat die Liste der von Windows 11 unterstützten Prozessorgen überarbeitet und "vereinfacht". Die verallgemeinerte Aufzählung ist aber deutlich weniger aussagekräftig und könnte zu Missverständnissen führen.

Windows 11 verliert global leicht, Windows 10 gewinnt leicht

 2. Dezember 2025 - Während der Marktanteil von Windows 11 gemäss Statcounter im November 2025 weltweit leicht abnahm, konnte er sich in der Schweiz minim steigern. Und: der Gap zwischen Windows 11 und Windows 10 ist hierzulande deutlich grösser als global gesehen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER