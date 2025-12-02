Windows 11 verliert global leicht, Windows 10 gewinnt leicht

Der positive Effekt, den das Supportende von Windows 10 seit August 2025 auf den Marktanteil von Windows 11 hatte, scheint wieder zu verschwinden. Nach den neuesten Zahlen von Statcounter
lag der Windows-11-Marktanteil im Oktober weltweit bei 55,18 Prozent. Für den November verzeichnet der Dienst nur noch einen Anteil von 53,7 Prozent. Windows 10 dagegen erlebt eine kleine Renaissance: Während im Oktober ein Anteil von 41,71 Prozent gemessen wurde, kommt Windows 10 im November auf 42,7 Prozent. Mitverantwortlich für den Rückgang bei Windows dürften die kürzlich erklärten Absichten von Microsoft sein, Windows 11 zum Agentic OS zu machen, was manchen Usern eher sauer aufstösst.
Soviel zu den weltweiten Windows-Marktanteilen. In der Schweiz sieht die Situation etwas anders aus. Hier liegt Windows 11 nach wie vor mit grossem Abstand vor Windows 10 und konnte vom Oktober zum November sogar minim von 61,92 auf 61,98 Prozent zulegen. Windows 10 verlor hierzulande im gleichen Zeitraum leicht, nämlich von 36,15 auf 35,51 Prozent. Einmal mehr zeigt sich, dass die Schweiz bezüglich Windows-Versionen etwas anders tickt als der globale Durchschnitt. Interessant: Vom Juli auf den August 2025 liess der Anteil von Windows 11 deutlich nach – von 51,02 auf 32,07 Prozent. Es ist nicht klar, ob es sich dabei um einen statistischen Ausreisser handelte. Denn bereits im September lag der Windows-11-Anteil wieder bei 58,66 Prozent. Ältere Windows Versionen haben in der Schweiz praktisch keine Bedeutung mehr.
(ubi)